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311地震12週年 陳建仁：台日患難見真情

2023/3/11 12:51（3/11 13:40 更新）
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（中央社記者賴于榛台北11日電）今天是日本311地震12週年，行政院長陳建仁在臉書說，當年台灣救難隊赴日救災，民眾也無私奉獻，而後日本在疫情嚴峻時期提供台灣疫苗，台日患難見真情。

陳建仁在臉書表示，「海內存知己，天涯若比鄰」台灣願意為遭遇苦難的人們伸出援手，這是發自內心的善良。

他說，12年前的今天，311大地震重創日本，台灣救難隊用最快的速度前往日本救災，民眾也伸出援手，這是台灣人的溫暖，看見需要的人便無私的奉獻。

陳建仁表示，日本則在全球疫情嚴峻、疫苗供應仍不穩定時伸出援手，緩解台灣疫苗需求，讓台灣防疫能順利進行，台日患難見真情。

今年2月6日凌晨土耳其受到強震襲擊，陳建仁表示，台灣救難隊當晚即刻啟程協助救災，台灣各界也捐款、捐物資，展現台灣人的溫暖，Taiwan can help, Taiwan is helping不是口號，而是台灣人最真切的恩慈，讓世界看見台灣，用真誠與善和世界做朋友。（編輯：郭無患）1120311

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