藍白合作？藍營：先觀察柯文哲訪美狀況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨備戰2024大選，黨主席朱立倫喊出要團結所有非綠力量，中廣董事長趙少康則疾呼藍白合作。但國民黨內對如何與民眾黨合作，尚未有定論，黨內人士說，先觀察民眾黨主席柯文哲訪美的狀況如何，再做打算。

國民黨已啟動2024總統、立委提名作業，以重返執政為目標，團結所有非綠力量，也成為黨內共識，副主席連勝文更直言，願意放下個人對柯文哲的不滿，談合作，中廣董事長趙少康昨天也拿出民調，指若總統大選三足鼎立，新北市長侯友宜搭配國民黨主席的「侯朱配」將落居第三，疾呼藍白合作，不能彼此王不見王、彼此放話。

國民黨是否和民眾黨合作，早在去年九合一選舉時就已被討論，但最終並沒有實質的合作關係，但因國民黨機制和人選迄今未定，加上南投立委補選一役敗下陣後，黨內焦慮感上升，藍白合作議題又搬上檯面討論。

黨內人士今天說，黨中央對藍白合持開放態度，但目前尚未有進一步討論，由於朱立倫與柯文哲近日有不少同台機會，這有助於保持默契與對話空間，也能讓彼此之間保持著一點溫度，後續要不要談、如何談，就可以再觀察。

但一位藍營輔選人士則認為，藍白雙方要在2024合作，就必須討論立委選區的配置，優勢選區國民黨已有人選，不太可能有禮讓的空間，若將艱困選區丟給民眾黨，這也會顯得沒有合作的誠意，所以光是合作要談區域立委的人選，就會是非常大的問題。

這位輔選人士也說，除了立委席次難分配外，總統人選該怎麼搭配，誰正誰副，要怎麼評估，若兩黨都不願意屈居副手，這是要怎麼談；因此他認為，國民黨目前應該要盡快確定總統人選，先讓支持者安心，至於柯文哲，就先觀察4月訪美的狀況如何，再做後續的討論。

國民黨備戰2024大選，黨中央日前組成「選戰策略會報」，以秘書長黃健庭為召集人，未來將處理立委提名的相關事宜；至於在總統人選方面，黨中央也計劃成立相關的提名小組，負責處理，並計劃邀請歷任主席加入小組，共同商討總統人選。（編輯：郭無患）1120311