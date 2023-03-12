經典賽無緣8強 總統：感謝台灣英雄、球迷團結一心

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（中央社記者陳俊華台北12日電）世界棒球經典賽台灣隊無緣晉級8強複賽，總統蔡英文今天說，感謝所有台灣英雄，球迷團結一心，不論台灣隊領先或落後都沒有放棄；所有台灣隊的英雄，「我們永遠以你們為榮」。

世界棒球經典賽台灣隊前進東京夢碎。蔡總統下午在臉書發文表示，這次世界棒球經典賽中，所有台灣球迷都團結一心為台灣隊加油，共同見證一次又一次球員們發揮拚勁、逆轉求勝的精采時刻。

總統說，滿場球迷不論台灣隊領先或落後，大家都沒有放棄，仍然奮力加油、吶喊，不到最後不放棄希望，令人感動。當台灣球員有好表現、擊出全壘打時，大家的熱血沸騰與感動，相信也已經深深留在每一個球迷心中。

蔡總統表示，所有台灣隊的英雄，「我們永遠以你們為榮！Team Taiwan！挺台灣！」

行政院長陳建仁也在臉書發文指出，謝謝所有代表台灣的選手，拚戰精神讓球迷再次燃起熱情，讓民眾再次團結一心，不管最後勝負為何，永遠都是台灣的驕傲，「我們永遠都以台灣為榮」。（編輯：蘇志宗）1120312