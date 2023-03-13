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蔡培慧重回立法院 首要任務處理南投垃圾問題

2023/3/13 11:00（3/13 11:11 更新）
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中選會副主委陳朝建（左2）13日頒發當選證書給民進黨南投立委補選當選人蔡培慧（右2）。中央社記者王揚宇攝 112年3月13日
中選會副主委陳朝建（左2）13日頒發當選證書給民進黨南投立委補選當選人蔡培慧（右2）。中央社記者王揚宇攝 112年3月13日
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（中央社記者王揚宇台北13日電）南投立委補選當選人蔡培慧今天下午將宣誓就職，她上午召開記者會表示，她來自基層、具有專業，也會傾聽民眾聲音，就職後會立刻召集環保署協調南投的垃圾處理問題。

民進黨立委羅美玲、林靜儀今天與蔡培慧在民進黨立法院黨團會議室召開「南投女力即戰力回來了」記者會，而在記者會開始前，中選會副主委陳朝建到場頒發當選證書給蔡培慧。

蔡培慧說，自己有3個特質，包括來自南投基層、具有專業，對於政策，會傾聽民眾的聲音且說到做到。

蔡培慧表示，未來8個月的任期，她會當4年來用，要在任內拚出好成績，也會紮根在地服務，深入基層為民服務、反映在地需求。

蔡培慧表示，上午收到當選證書後，代表責任與行動的開始，下午宣誓就職後，會立刻召集環保署協調南投的垃圾處理問題，而醫療、交通或社會福利等議題，都會儘速努力改善。

羅美玲表示，蔡培慧短時間經歷3次選舉，承受的壓力不是一般人能想像，表現出南投女力的堅韌與勇氣，相信蔡培慧進到國會一定是南投優先、人民優先，南投會更好。

林靜儀說，她跟羅美玲今天用南投女力的身分，共同歡迎蔡培慧就職，接下來立法院將處理疫後特別預算案，針對中小企業轉型及農業轉型等議題，她們會一起努力。（編輯：蘇龍麒）1120313

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