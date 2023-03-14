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立委籲綜合性平等法廣納民意 陳建仁允開公聽會

2023/3/14 18:42
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（中央社記者王揚宇台北14日電）民進黨立委陳培瑜今天質詢，希望政府研議涉及反歧視的綜合性平等法過程時，應廣納民間意見，並在北中南東地區各開一場公聽會；行政院長陳建仁允諾開公聽會蒐集各方意見。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

陳培瑜質詢時表示，國際專家多次建議台灣要制定綜合性平等法，不應再拖延，而她認為，綜合性平等法在研議的過程中，必須邀集各類團體，並考量區域分布，在台灣北中南東地區召開公聽會，廣納民間意見。

陳建仁說，這是很重要的事情，而在北中南東地區召開公聽會，才能蒐集各方意見，納入綜合性平等法的規劃中；此外，倘若召開公聽會時，也可邀請立委或專家學者、民間團體代表參加，這能讓意見更加周延，也會把相關紀錄保存下來。

陳培瑜也關注人權教育狀況，希望政府在一年內提出人權教育實施檢核機制。

陳建仁表示，會讓各部會及行政院人權及轉型正義處來努力，而在國家人權行動計畫中，也有納入監測與成效評估機制。

此外，陳培瑜建議，台灣目前已有部分反歧視法散落在各法規中，像是就業服務法、性別工作平等法等，希望政府在3個月內提交法規競合報告，盤點可能與綜合性平等法規範內容相互重合的現行法規等狀況。（編輯：林興盟）1120314

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