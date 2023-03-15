綠委盼3/24立院三讀疫後特別預算案 4月可普發現金

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（中央社記者王揚宇台北15日電）行政院長陳建仁今天晚上宴請民進黨立委，與會立委轉述指出，會中討論普發現金、防詐騙等議題，而16日將協商疫後特別預算案，倘若一切順利，根據推估希望能在24日的立法院會處理，但一切要視協商狀況而定。

立法院新會期2月17日開議，陳建仁晚上邀請立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會的民進黨立委餐敘，部分非司法及法制與社會福利及衛生環境的民進黨立委也參加。

行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。全案經立法院財政等6委員會聯席會議初審通過，待朝野協商。

與會的民進黨立委何欣純會後接受媒體聯訪表示，會中有跟陳建仁討論，希望趕快普發現金6000元，在野黨看起來也願意協商，而立法院16日將協商疫後特別預算案，如果順利的話，希望24日的立法院會能表決不同意（保留）的案子；如果表決順利的話，期待可以在4月發現金。

與會的民進黨立委莊競程受訪指出，會中主要討論到普發現金的機制，也提及普發現金時恐出現很多詐騙手段，要好好防詐騙，並希望民眾小心。

不願具名的與會立委則說，立法院長游錫堃16日將主持黨團協商，研商疫後特別預算案相關事宜，今天會中有提到，倘若協商順利，根據推估，全案或許能在24日的立法院會處理，但一切仍要視協商狀況而定。（編輯：林克倫、楊凱翔）1120315