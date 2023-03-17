海軍遺失步槍槍機找到了 邱國正：責任會追到底

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（中央社記者林敬殷台北17日電）海軍昨天終於找到先前遺失槍枝。對於震怒後就找到的說法，邱國正今天表示，沒有什麼震怒，一碼歸一碼，事情發生就要妥為處理，如果震怒可以解決問題的話，每天震怒兩下就好了。

海軍陸戰隊近期軍紀事件頻傳，包括陸戰九九旅短少2件T-91步槍的「槍機」，海軍16日於營區內尋獲槍機，並主動將證物移送司法併案查辦。

行政院長陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。

對於海軍遺失槍枝事件，軍方是否已有懲處名單，邱國正在院會開始前接受媒體訪問時表示，歸咎責任要很合理，一定要按部就班來做，會追到底。

對於媒體以「震怒」來形容，邱國正說，沒有什麼震怒，他向海軍同仁說，一碼歸一碼，平常大家辛勤在海上巡弋，戰備工作都很辛苦，但這件事情發生了，要妥為處理，要合情合理，當然這樣處理一定合法，不會講什麼震怒。如果說到這種階層，震怒可以解決問題的話，那他每天震怒兩下就好了。

邱國正說，到目前為止他對國軍都還蠻有信心，各軍種及軍種司令對平常管理都予以肯定。

媒體詢問是否會繼續追查下去，邱國正說，一定要追，即使槍機找到，也要了解當初為什麼發生，為什麼會遺漏，檢查的人為什麼沒有盡到責任，這一定要追的，給一個公平合理的交代，也給內部管理是一個很好的範例。

邱國正說，目前就是把責任畫出來，物品掉是歸誰來管，主官是誰，歸咎責任要很合理，誰負責的，一定要按部就班來做，會追到底。（編輯：蘇龍麒）1120317