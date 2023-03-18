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戰備藥物採購 陳建仁：依法執行接受國會監督

2023/3/18 17:10（3/18 17:26 更新）
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政府動用第2預備金購買外傷用醫療物資，行政院長陳建仁（前右3）18日在台中受訪時表示，在中國不斷武力恫嚇下，有必要進行相關戰備醫藥物資整備，同時也強調，政府預算都有經過立法院審議通過，執行時也是依法執行，並接受國會監督。前右2為經濟部長王美花、前左2為台中市長盧秀燕。中央社記者郝雪卿攝 112年3月18日
政府動用第2預備金購買外傷用醫療物資，行政院長陳建仁（前右3）18日在台中受訪時表示，在中國不斷武力恫嚇下，有必要進行相關戰備醫藥物資整備，同時也強調，政府預算都有經過立法院審議通過，執行時也是依法執行，並接受國會監督。前右2為經濟部長王美花、前左2為台中市長盧秀燕。中央社記者郝雪卿攝 112年3月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）對於政府動用第二預備金購買外傷用醫療物資，行政院長陳建仁今天表示，在中國不斷武力恫嚇下，有必要做相關戰備醫藥物資的整備，都是依法執行，並接受國會的監督。

陳建仁今天由經濟部長王美花、台中市長盧秀燕、水利署長賴建信陪同，前往台中市和平區馬鞍壩視察大甲溪水情及發電情形，會中接受媒體聯訪，被問到政府動用第二預備金購買外傷用醫療物資，是否有規避審查之嫌時，做以上回應。

陳建仁指出，俄烏戰爭之後，實際上，政府就有體會到，需要進行戰略藥物的整備，在中國不斷武力恫嚇及文攻武嚇的情況下，也覺得有必要來做相關戰備醫藥物資的整備。

陳建仁表示，衛生福利部在這個部分能夠超前部署，並做很好的規畫，所以目前這個戰備物資的採購，還有儲存、整備，實際上都已做得相當完善。

他強調，政府預算實際上都有經過立法院的審議通過，政府在執行的時候，也是依法執行，並接受國會的監督。（編輯：黃世雅）1120318

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