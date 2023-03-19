國民黨備戰立委選舉 艱困選區提名回歸地方運作

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（中央社記者王承中台北19日電）備戰2024立委選舉，國民黨力爭國會席次過半。在中央選策會終止運作後，目前沒有黨籍立委的艱困選區提名，改由地方黨部負責，希望6月底前完成所有選區提名，而包含現任不分區立委陳以信、李德維等青壯派，均有意挑戰艱困選區，為黨開疆闢土。

面對2024大選，國民黨除力拚重返執政，也希望能爭取立委席次過半。目前區域立委席次共計73席，國民黨僅掌握21席，扣除台北市大安區立委因前立委林奕華請辭接任台北市副市長懸缺外，其餘51席，民進黨掌握47席，剩餘4席為無黨籍立委。

為備戰2024立委選舉，國民黨日前成立「中央選舉策略會報」，原希望借重熟悉各地區選情，且具豐富政治經驗的成員，能在艱困選區協調與徵詢出最優秀且最有勝算的參選人，但由於成員名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。

針對選策會名單惹議，國民黨秘書長黃健庭18日宣布，中央選策會即日起終止運作，提名機制將回歸由幕僚機構作出建議，送交中央提名委員會通過。

黨務人士指出，黨中央原本構想是艱困選區的提名，由中央、地方一起討論，由於目前黨內對中央選策會的成員有疑慮，那就把選區的提名作業回歸到各縣市黨部，由各縣市黨部去運作提出人選，再由黨中央組發會彙整後提交「中央提名委員會」。

黨務人士表示，國民黨2024立委提名作業將分3個階段，第一階段主要處理選情單純選區，第2階段是多人競爭選區，第3階段是目前找不到人選的艱困選區，並希望在6月底前，能夠完成所有選區的提名。

另外，國民黨近期因徐巧芯、游淑慧等多名台北市青壯派議員表態有意投入明年立委選舉，引發黨內部分青壯派，如現任不分區立委陳以信、李德維，國民黨發言人蕭敬嚴、李明璇及新北市議員葉元之等人均有意挑戰艱困選區，為黨開疆闢土，黨中央對此也表達樂觀其成。

國民黨日前表示，第一階段提名選區於3月22日至3月24日受理領表登記，若該選區選情單純，3月29日即可將人選提報中常會提名。如果黨內有競爭的選區，會盡快協調，協調不成、才會進入初選。

至於初選辦法規定，黨員投票與全民調比例各占3成與7成，但如果參選人之間有共識採取全民調，就採全民調，若無共識，就優先依照辦法處理。（編輯：蘇志宗）1120319