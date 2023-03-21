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馬英九將赴中 陳建仁盼維護國家利益及國民感情

2023/3/21 09:43
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（中央社記者王揚宇台北21日電）前總統馬英九27日將赴中國祭祖，並領帶青年學子前往交流。行政院長陳建仁今天表示，馬英九應該聽見台灣人民的聲音，希望此行能維護國家尊嚴與主權、國家利益及國民感情，這樣才不會讓人民失望。

馬英九將於27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率30多名青年學子與中國大陸學生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，將是首位訪問中國大陸的卸任元首。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。陳建仁會前接受媒體訪問，對於馬英九將赴中國祭祖、交流一事指出，馬英九應該聽見了台灣人民的聲音，希望馬英九此行能維護國家的尊嚴與主權，而且「馬總統不只是馬先生，更是卸任元首」，行為舉止動見觀瞻，希望此行能向對岸還有全球，展現對於台灣主權的對等、尊重。

陳建仁指出，更重要的，也希望馬英九能把台灣的自由民主價值，以及對於促進全球和平這件事情，能在此行維護國家利益及國民感情，這樣才不會讓人民失望。

有關維安部分，陳建仁表示，馬英九在中國行程上的維安，相關單位都有做過協調，「我們一定會提供最好的安全、周延的保護」，讓馬英九此行都能夠平安。

馬英九赴中國大陸祭祖，由於仍具卸任元首身分，將由國安局特勤中心負責安維；至於此次特勤人員赴陸是否能配槍，國安局20日回應，目前正協調相關單位擬訂警衛計畫，周延安全維護部署。（編輯：郭無患）1120321

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