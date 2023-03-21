陳建仁：希望馬英九赴中 向對方表達對台灣對等尊重

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（中央社記者林敬殷台北21電）前總統馬英九規劃將赴中國大陸祭祖，行政院長陳建仁今天表示，回鄉掃墓是人情之常，也希望馬英九向對方表達對台灣對等尊重，也相信馬英九會尊重國家的尊嚴和維護國民的情感。

陳建仁上午率領各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，馬英九赴中祭祖成為立委質詢的焦點話題。

國民黨立委陳以信問陳建仁，馬英九此行是不是健康有序的交流，如果是，政府及民進黨為什麼批評影響社會觀感，疑慮在哪裡，爭議在哪裡。

陳建仁說，以行政院的立場沒有疑慮，他希望馬英九向對方表達對台灣對等尊重，向大陸青年學子說明台灣的自由民主、多元開放及人權保障的普世價值，使兩岸之間的交流更往普世價值方向努力。

陳以信問，「那是好事，還是壞事？是要給予祝福，還是譴責？」

陳建仁說，好事壞事自有公評，相信馬英九會尊重國家的尊嚴和國民的情感維護，政府會全力維護整個行程的平安順利。

陳以信說，陳建仁在2003年擔任衛生署長時參與吉隆坡SARS研討會，曾說「就算以中國台灣省稱呼台灣，也應該參加」；2016年參加世衛大會時說，「中華台北雖不滿意但可以接受」，質疑陳建仁「你以前彈性這麼大，現在換了位子就換了腦袋」。

陳建仁則回應「斷章取義」。他說，當時是為了要參與世界衛生組織及世衛大會，現在時代改變，兩岸情勢嚴峻，像是這次COVID-19，大陸於疫情資訊並沒有像以往那麼透明的公開，情況是不一樣。

對於稱謂的部分，陳以信表示，既然中華民國不承認中華人民共和國的主權，怎麼能稱中國國家主席為習主席，當然只能稱習先生，對方也只能稱呼馬先生。

陳建仁表示，如果要彼此對等尊重，符合台灣人民的情感，應該稱「馬先生」為「馬前總統」，「馬總統不只是馬先生，也是一位卸任元首」，馬英九應該要思考他到了大陸後會被稱為什麼。

陸委會主委邱太三說，中國的國台辦及外交部記者會，公然否定中華民國的存在，馬英九還到對岸去，「要注意你的身份和地位，會不會影響到國民的感情。」

邱太三也表示，擔心馬英九被統戰、作為統戰工具被利用，因為中共在20大和兩會之後一再強調，今年是對台的統戰年，也是一國兩制民主協商元年，提醒馬英九要小心。（編輯：翟思嘉）1120321