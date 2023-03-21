陳建仁：不能用金錢外交方式與中國競爭

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（中央社記者王揚宇台北21日電）宏都拉斯日前宣布將與中國發展正式關係。外交部長吳釗燮今天說，如果友邦要錢的數目是不該付的，而他為了要維持邦交去付，自己對不起天地、國家與人民。

行政院長陳建仁則指出，中國不遺餘力想要拉攏台灣的邦交國，不能用金錢外交方式跟中國做互相競爭。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

對於宏都拉斯宣布將與中國發展正式關係，國民黨立委陳以信質詢時提到，總統蔡英文將出訪中美洲，前往瓜地馬拉、貝里斯，為何跳過宏都拉斯，難道是因為知道與宏都拉斯的邦交不穩，所以沒有去。

吳釗燮說，去年已派出副總統賴清德到宏都拉斯訪問，當時一切行程相當完滿，由於這次行程在時間上有些限制，因此安排到貝里斯及瓜地馬拉，所有狀況外交部都有所掌握。

陳以信詢問，美國總統拜登（Joe Biden）的高階特使陶德（Chris Dodd）前往宏都拉斯，當中有無就中華民國邦交議題進行斡旋。

吳釗燮說，今天早上宏都拉斯大使館有報訊息回來，外交部已有所掌握，但這應由美方說明，他不能替美方做說明；涉及外交的事情，如果不能講，他就不能講。

陳以信詢問，蔡總統上任後推動踏實外交，但7年時間不到已斷交8國、退出2個國際組織，現在與宏都拉斯的邦交岌岌可危，與巴拉圭的邦交也有可能鬆動；試問，倘若與宏都拉斯斷交，要怎麼跟民眾交代，行政院長要不要下台、吳釗燮要不要下台。

陳建仁表示，如果是受到中國的利誘而斷交，這讓人感到相當遺憾，但中國不斷打壓台灣、以金錢外交方式拔走中華民國的邦交國，這是事實，政府會盡最大努力維持邦交。雖然自己對外交外行，但他覺得，不能以金錢外交方式去跟中國做互相競爭，斷交真正的根源在中國。

陳建仁也說，如果邦交國的維持，需要靠凱子外交、一帶一路的詐騙方式來進行，難道要競爭嗎，為什麼不去追究中國不斷打壓台灣，「你要做外交凱子嗎」。陳以信說，「現在是我在質詢你，你不用質詢我」。

吳釗燮則表示，如果有一個友邦跟台灣要錢的數目，是台灣不應該付的，而如果為了維持邦交，他去付這個錢，「我對不起天、我對不起地，我對不起這個國家、對不起人民」。（編輯：蘇龍麒）1120321