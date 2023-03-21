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馬英九訪中 蔣萬安：合乎情理法都平常心看待

2023/3/21 14:19
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（中央社記者陳怡璇台北21日電）前總統馬英九規劃將赴中國大陸祭祖，台北市長蔣萬安今天表示，只要在合乎情理法的情況下都平常心看待，而兩岸只要能透過交流增進理解、化解歧異，大家都很樂見。

蔣萬安今天出席「催生助養好住─5力全開」記者會，被問及馬英九出訪中國大陸一事。

蔣萬安說，馬英九出訪是以青年交流還有祭祖為主，只要在合乎情理法的情況下都平常心看待，而兩岸之間只要能夠透過交流增進理解、化解歧異，都很樂見 ，近來兩岸航點增加、小三通中轉等，這些正向交流都正面看待。

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媒體追問，議員秦慧珠批評蔣萬安對拜會議會及基層里長不積極。蔣萬安回應，持續都有跟議員交流，包含便當會、邀請議員與局處討論議題等；而5月將分批跟各里長座談，若在行程中遇到里長反映的問題，也會責成局處處理，可以解決的就立刻解決，溝通都是持續進行中。

另外，由於國民黨最快明天成立中央提名委員會，處理2024年立法委員提名，蔣萬安被問及是否加入時僅表示，面對接下來的挑戰，大家就是一起努力、一起承擔。（編輯：張銘坤）1120321

#蔣萬安
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#秦慧珠
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