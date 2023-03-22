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桃園男子住處搜出疑似軍方槍枝 警追是否有共犯

2023/3/22 19:43（3/22 22:40 更新）
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（中央社記者高華謙新北22日電）海軍陸戰隊近期軍紀案頻傳，警方今天說，在桃園肅槍時，在61歲羅姓男子住處查獲槍枝、子彈與一批改造工具，且疑似是軍方槍枝；警方調查，羅男非軍人，將追查是否有共犯。

海軍陸戰隊近期軍紀事件頻傳，包括陸戰九九旅短少2件T-91步槍的「槍機」，海軍16日於營區內尋獲槍機，並主動將證物移送司法併案查辦；海軍教育訓練暨準則發展指揮部也在龍泉新訓中心進行裝備檢查時，發現一把點45手槍有異常，經鑑定後判定為模型槍。

不料，今天又發生疑似軍方槍枝外流事件。內政部警政署保安警察第二總隊刑事警察大隊日前掌握情資，指羅嫌涉改造槍械及子彈，且疑似在桃園市龜山區改造槍械。保二刑大今天與桃園市政府警察局龜山分局持票搜索時，在羅姓犯嫌住處查獲槍枝、子彈與一批改造工具。

保二刑大調查，羅嫌並非軍人，目前不清楚是槍枝是否由軍方流出，軍方僅表示要回去清查、核對批號與序號等才有辦法確認，會由軍方對外說明。

桃園警方則證實，查獲疑似軍方槍枝，已聯繫軍方鑑定。

保二刑大表示，搜索行動到今天下午才結束，目前還未偵訊，尚無法得知犯嫌說法，預計明天下午移送桃園地方檢察署，並將持續溯源追查是否有共犯。（編輯：李錫璋）1120322

#海軍陸戰隊
#桃園
#保二刑大
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