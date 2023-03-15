海軍軍紀案頻傳 邱國正：幹部膽大無知一定算帳

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（中央社記者游凱翔台北15日電）海軍陸戰隊近期軍紀事件頻傳，包括點四五手槍遭調包、T-91槍機遺失。國防部長邱國正今天表示，怎會有膽大無知的幹部，而且還是營長以上位階，「我會辦很多人」、「一定找他算帳」，可能會往上追。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正、國家安全局、大陸委員會、法務部、海洋委員會海巡署、內政部移民署及警政署報告「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」，併請財團法人海峽交流基金會列席，並備質詢。

民進黨立委王定宇關切，海軍接連發生遺失手槍、步槍槍機事件，海軍參謀長吳立平中將回應，發現T-91步槍的槍機遺失應該是去年6月前發生的；點四五手槍則是去年3月以前。但遺失的點四五手槍、2把T-91步槍都沒有打靶，且中間歷經三任主官交接。

王定宇指出，這是一件無法接受情況。吳立平坦承，海軍沒有做到應該做的責任，對此會深自檢討，同時也認為槍機、手槍找回來「有一定困難」。

邱國正也表示，這件事情不但遺憾，也是蠻痛的一件事，怎麼會有這麼膽大無知、莫名其妙的幹部，而且位階不低，還是營長以上，專案處理以後，「我會辦很多人，這個辦，絕對讓他掉腦袋」，可能會一直往上追。

王定宇認為，這件事情令他感到毛骨悚然，並詢問各軍種有無開始清查槍械。邱國正表示，已要求各軍種進行清查。

國民黨立委李德維則表示，雖然邱國正說辦到「掉腦袋」，但是最後司法判決是否會有邱國正想要的結果。邱國正說，掉腦袋指的就是要負責，在司法調查完畢、釐清責任關係後，若發覺單位主官要負責，就會撤掉或調整職務。

邱國正答覆民進黨立委何志偉也強調，該找哪些人負責，「我一定找他算帳」。（編輯：林興盟）1120315