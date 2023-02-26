更多編輯台推薦新聞：
圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰
政治

圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陸戰官兵網路販售槍枝遭查獲 海軍重懲汰除

2023/2/26 21:43（2/26 22:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、李卉婷台北-屏東26日電）海軍陸戰隊指揮部今天表示，陸戰99旅一名徐姓士兵遭警方查獲於網路上散布販售槍枝、彈藥資訊，已重懲及汰除；另外，軍方也全面完成械彈清查，均無短少。

海軍陸戰隊指揮部晚間發布新聞稿表示，所屬陸戰99旅徐姓士兵與民間友人，於網路通訊軟體公開散布販售槍枝及彈藥訊息遭警查獲，全案已移送地檢署偵辦；另外，軍方也全面完成械彈清查，均無短少。

海軍陸戰隊指揮部強調，此案已進入司法程序，除了全力配合調查，並依「刑懲併行」原則，核予重懲及汰除，絕不寬貸。

海軍陸戰隊指揮部指出，也將以此為案例，持續加強軍法紀教育，建立正確認知及守法觀念，以維護軍譽。

屏東縣政府警察局枋寮分局掌握徐姓士兵在網路上販售槍枝及子彈情資，昨天佯裝購買者與徐嫌約定在枋寮鄉交易，在敲定以6萬5000元購買手槍1支及子彈20顆後，當場將人逮捕、查扣改造手槍及多枚子彈，全案移送偵辦。

屏東檢方表示，訊問徐嫌後諭令10萬元交保。（編輯：蘇志宗、戴光育）1120226

#海軍陸戰隊指揮部
#陸戰99旅
#海軍
延伸閱讀
原海軍士官涉偷查機密人事資料 更審判刑2年8月史上首次 國軍下半年將以營級部隊規模赴美交流國防部：全民防衛動員法應對認知戰 戰時納管媒體非戒嚴軍管
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族