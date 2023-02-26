陸戰官兵網路販售槍枝遭查獲 海軍重懲汰除
2023/2/26 21:43（2/26 22:15 更新）
（中央社記者游凱翔、李卉婷台北-屏東26日電）海軍陸戰隊指揮部今天表示，陸戰99旅一名徐姓士兵遭警方查獲於網路上散布販售槍枝、彈藥資訊，已重懲及汰除；另外，軍方也全面完成械彈清查，均無短少。
海軍陸戰隊指揮部晚間發布新聞稿表示，所屬陸戰99旅徐姓士兵與民間友人，於網路通訊軟體公開散布販售槍枝及彈藥訊息遭警查獲，全案已移送地檢署偵辦；另外，軍方也全面完成械彈清查，均無短少。
海軍陸戰隊指揮部強調，此案已進入司法程序，除了全力配合調查，並依「刑懲併行」原則，核予重懲及汰除，絕不寬貸。
海軍陸戰隊指揮部指出，也將以此為案例，持續加強軍法紀教育，建立正確認知及守法觀念，以維護軍譽。
屏東縣政府警察局枋寮分局掌握徐姓士兵在網路上販售槍枝及子彈情資，昨天佯裝購買者與徐嫌約定在枋寮鄉交易，在敲定以6萬5000元購買手槍1支及子彈20顆後，當場將人逮捕、查扣改造手槍及多枚子彈，全案移送偵辦。
屏東檢方表示，訊問徐嫌後諭令10萬元交保。（編輯：蘇志宗、戴光育）1120226
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