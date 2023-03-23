主持廉政會議 陳建仁：加強查緝綠能相關犯罪

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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院長陳建仁今天說，發展綠能產業是當前政府重要的施政目標，但近來有不肖公職人員向綠能廠商索賄，或有地方勢力假抗爭之名藉機勒索，他已要求加強查緝不法。

行政院晚間發布新聞稿指出，陳建仁主持「中央廉政委員會第26次委員會議」致詞時表示，蔡政府全力打造廉能政府，且屢獲佳績，例如今年1月底，國際透明組織（Transparency International）公布「2022年清廉印象指數」，台灣在180個受評國家及地區當中，維持第25名，保持1995年公布該評比以來最好的成績。

陳建仁說，美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）2月底也公布2023年「經濟自由度指數」，台灣在184個經濟體中名列第4，較去年進步2名，創歷年最佳成績，其中「廉能政府」指標更排名第2。

他表示，反貪腐是普世價值，政府會繼續努力，以務實方法落實清廉施政，營造更透明的公務環境，以清廉執政提供民眾溫暖、幸福的生活，打造台灣成為更堅韌、更永續的國家。

綠能蟑螂引起關注，陳建仁說，能源轉型政策是台灣基礎建設重要的一環，發展綠能產業是當前重要的施政目標，但近來有不肖公職人員向綠能廠商索賄，或有地方勢力假環保之名抗爭，藉機勒索。

陳建仁表示，他要肯定台灣高等檢察署已整合警、檢、調及廉政單位共同查緝不法，遏止妨害綠能產業發展的犯罪行為，同時要求持續加強辦理、查緝不法，也呼籲民眾勇於檢舉。

另外，台灣去年自主遵循「聯合國反貪腐公約」，率先全球提出第2次國家報告，並邀請國際專家學者來台審查。陳建仁表示，台灣「自主承諾、在地審查」模式，已在國際上獲得普遍肯定，如能在處理私部門貪腐問題上更向前邁進一步，相信台灣將能成為國際反貪腐的先驅。

陳建仁說，台灣未受限於艱難的外交處境，反而透過經驗交流與分享，讓台灣真正走入國際，讓國際認同台灣。

陳建仁也要求，在「揭弊者保護法」草案通過前，各部會應持續就各自業務範圍加強落實揭弊者保護理念，推行可參採的相關措施，尤其注意醫療業、政府特許行業、政府挹注機構及上市上櫃公司等行業，請政務委員羅秉成邀集相關部會研商，提出可行辦法。（編輯：謝佳珍）1120323