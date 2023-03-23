王婉諭宣布參選北市大安區立委

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（中央社記者郭建伸台北23日電）時代力量黨主席王婉諭今天晚間透過臉書宣布，她將爭取時代力量提名，在台北市大安區參選立委，並強調與許多政壇老將相比，「我的糧草不多、羽翼不豐」，但會用行動告訴大家，「王婉諭做得到！」

王婉諭在臉書表示，想藉此機會分享選擇投入區域立委選舉、選擇台北市大安區立委選舉的原因。她指出，時代力量在去年地方大選經歷一番苦戰，最終選舉結果讓許多黨工、支持者感到憂慮。

王婉諭說，許多人告訴她，台灣需要一個政黨，對外堅守台灣主權，對內監督政府施政，扮演好在野黨角色，把人民的需要說出來；過去7年，她認為時代力量稱職的扮演此角色，然而去年選舉讓她知道，只有埋頭苦幹是不夠的，只在網路上發聲是不夠的。

她指出，選民已經用手中的選票，清楚向時力傳達一個訊息：所有的政治都是地方政治，落地生根，時力才會有未來。因此，她下定決心投入區域立委選舉，而在立院這4年，有一半時間都在教育及文化委員會，並多次獲選為優秀立委。

王婉諭強調，她不只處理過許多校園內的霸凌、性騷擾、不當管教的陳情案件，也持續關注實驗教育、特殊教育、心輔資源、代理教師等議題；始終盼望台灣的校園，能真正做到同理與包容，讓不同特質的孩子都能發揮長才，讓每一個孩子都能好好長大。

王婉諭說，放眼台灣，大安區人文薈萃，有著豐沛多樣的教育資源，不只她自己在台大求學，如今孩子也在大安區就學；與大安的緣分，讓她知道許多居民都殷切關注台灣教育的發展，在乎孩子們的未來。

王婉諭指出，她相信大安區的朋友，能和她一起持續為教育催生各種彈性與可能。她也有信心，成為大安區最好的選擇。（編輯：林克倫）1120323