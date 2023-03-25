總統視導戰工營近戰格鬥奪刀術 強化實戰需求

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總統蔡英文（2排中）25日上午由國安會祕書長顧立雄（2排左5）、國防部長邱國正（2排右5）、陸軍司令徐衍璞（2排右4）上將等人陪同，前往嘉義視導陸軍52工兵群，並與官兵合影留念。中央社記者王飛華攝 112年3月25日

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（中央社記者溫貴香嘉義25日電）總統蔡英文今天視導陸軍52工兵群近戰格鬥操演奪刀術後表示，這項訓練源自去年底提出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，希望這項演練，能夠更貼近實戰，符合現代作戰的需求。

總統今天由國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長黃重諺、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令徐衍璞上將等人陪同下，赴嘉義視導陸軍52工兵群，操演科目為駐地訓練「阻絕設置」、「橋梁架設」及「綜合格鬥訓練」3課程，綜合格鬥操演為近戰格鬥「奪刀術」。

總統致詞表示，今天來到嘉義不只是要了解國軍的需要，也要表達國家對國軍的重視，更重要的是，希望透過這樣的行程，讓國人看見國軍精實的戰力。

總統在視導「近戰格鬥」操演後指出，這項訓練源自去年底提出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，希望演練能夠更貼近實戰，符合現代作戰的需求。

總統蔡英文（後右4）25日上午赴嘉義視導陸軍52工兵群操演，圖為官兵展演綜合格鬥戰技，在近身接敵時，有解脫反擒的能力。中央社記者王飛華攝 112年3月25日

總統蔡英文（後左）25日上午赴嘉義視導陸軍52工兵群操演，這次操演進度為「奪刀術」，訓練官兵在近身接戰時，能運用瞬間反應、閃避、速度等技巧。中央社記者王飛華攝 112年3月25日

總統表示，身為三軍統帥，提出這項調整方案，就是希望透過質與量的強化，改變過往訓練內容、增加實彈射擊及聯合演訓，讓國軍的訓練品質足以因應當前的局勢及戰備需求。

她指出，52工兵群戰工營肩負著第5作戰區的戰鬥支援任務，以及各項災害防救工作，戰工營扛起雙重責任，日常訓練非常紮實和辛勞，也負責中部地區的清淤工程。

總統說，戰工營在2021年投入人力、物力，協助中區水資源局和第三河川局，進行「鯉魚潭水庫清淤」，總計清淤土方達到14萬立方公尺，提升了水庫庫容，也解決了國人民生用水問題。

總統強調，今年依舊面臨水情考驗，政府已經啟動各項防旱節水措施，戰工營也要隨時做好準備，如果水情持續嚴峻，務必發揮最大量能，來完成各項任務。

總統強調，守護台灣、捍衛民主，一直是國軍的重大使命，唯有不斷的精進訓練、強化部隊戰力，才能更有能力保家衛國。她感謝國軍的付出，並期許繼續全力以赴，為守護台灣而努力。總統並致贈部隊加菜金，與官兵合影。（編輯：郭無患）1120325

總統蔡英文25日到嘉義視導陸軍52工兵群，蔡總統強調，守護台灣、捍衛民主，一直是國軍的重大使命，唯有不斷的精進訓練、強化部隊戰力，才能更有能力保家衛國。中央社記者王飛華攝 112年3月25日