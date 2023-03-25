陸軍：格鬥操演近身接敵奪刀術 符合現代作戰需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（後左）25日上午赴嘉義視導陸軍52工兵群操演，這次操演進度為「奪刀術」，訓練官兵在近身接戰時，能運用瞬間反應、閃避、速度等技巧。中央社記者王飛華攝 112年3月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香嘉義25日電）總統蔡英文啟動「民主夥伴共榮之旅」前夕，今天視導陸軍52工兵群近戰格鬥訓練課程奪刀術。陸軍第十軍團表示，這是訓練官兵近戰戰技，在近身接敵時的解脫反擒能力，貼近實戰，更符合現代作戰的需求。

總統上午在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、陸軍司令徐衍璞上將等人陪同下赴嘉義視導陸軍52工兵群，操演科目為駐地訓練「阻絕設置」、「橋樑架設」及「綜合格鬥訓練」3課程，綜合格鬥操演為近戰格鬥奪刀術。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陸軍第十軍團指出，綜合格鬥是訓練官兵近戰戰技，使官兵在近身接敵時，有解脫反擒的能力，這次操演進度為「奪刀術」，訓練官兵在近身接戰時，能運用瞬間反應、閃避、速度等技巧，避免遭受敵人攻擊傷害，並對敵人關節等要害進行有效反制，進而確保軍事任務達成。

陸軍第十軍團表示，工兵部隊是依據敵情威脅、作戰任務、兵力規劃、阻材種類及地形等狀況，設置阻絕設施，這次演練設置消波塊、鋼刺蝟、紐澤西護欄、低絆網及蛇腹型鐵絲等5項，阻滯敵軍機動效能，以維護防禦陣地安全。橋梁架設操演部分，順利MGB中框橋架設作業，以利部隊兵力通行轉用。（編輯：郭無患）1120325