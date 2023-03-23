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國軍槍枝疑外流 黃明昭：初判為民間操作槍、非國造步槍

2023/3/23 14:49（3/23 15:19 更新）
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警政署長黃明昭23日表示，槍枝經鑑識檢視初步研判應為民間操作槍，並非國軍產製的國造步槍。（中央社檔案照片）
警政署長黃明昭23日表示，槍枝經鑑識檢視初步研判應為民間操作槍，並非國軍產製的國造步槍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北23日電）桃園警方查緝槍械發現疑有軍用槍、彈外流，國防部初步清查國軍現有65K2步槍並無遺失。警政署長黃明昭今天表示，經鑑識檢視初步研判應為民間操作槍，並非國軍產製的國造步槍。

黃明昭上午陪同內政部長林右昌視察台北市警察局刑事警察大隊，慰勉近期掃黑有功人員。

媒體聯訪詢問國軍槍枝疑外流情形為何，黃明昭表示，警政署保安警察第二總隊和桃園市警察局龜山分局昨天在桃園市龜山區查獲一處改造槍枝地下兵工廠，現場查扣3把步槍，其中1把疑為國軍步槍。

黃明昭指出，經過鑑識人員初步檢視，其槍管雖然暢通，但不能擊發子彈，並非國軍所產製的國造步槍，且國軍昨晚也進行槍枝序號清查，並無外流情況，研判應為操作槍。

警方指出，操作槍是仿真槍外型製作的槍枝，過去常可從店面或網路購物輕易取得，而成為歹徒規避重刑最常使用的犯罪工具；槍砲彈藥刀械管制條例於民國109年修正，已將操作槍納入模擬槍管制範疇。（編輯：蕭博文）1120323

#黃明昭
#國軍
#國防部
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