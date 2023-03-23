首納民安演習 役政署：建構替代役民防大軍

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（中央社記者陳俊華台北23日電）內政部役政署長沈哲芳今天說，替代役人力已納為民防體系重要一環，今年「民安9號演習」首次將替代役納入，以利平時協助機關工作，戰時替代役人力得以支援軍事勤務、搶救災害等勤務。

內政部役政署透過新聞稿表示，沈哲芳今天拜會國防部全民防衛動員署長白捷隆。由於今年首次將替代役人力納入民安演訓，雙方就替代役納入民防系統等相關業務進行交流，建立暢通聯繫管道，以期政策推展順遂。

沈哲芳表示，總統蔡英文在2022年12月27日記者會揭示，為完善全民國防體系架構，政府已建構「主戰部隊」、「守備部隊」、「民防系統」及「後備系統」四大防禦區塊。

沈哲芳說，替代役是兵役的一種，人力已納為民防體系重要一環，役政署統籌45萬替代役大軍，建構替代役民防系統，從事民防工作，維持社會持續運作。

沈哲芳指出，全動署成立至今，與內政部業務推動密切合作，尤其今年「民安9號演習」，首次將替代役納入，以利平時協助機關工作，戰時替代役人力得以支援軍事勤務、搶救災害等勤務，強化全民國防戰備韌性，以確保戰時社會持續運作。

沈哲芳表示，期望未來秉持合作關係，維持互動管道，以利相關政策順利推展，提升國家防衛總體量能。（編輯：林興盟）1120323