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國軍掉槍頻傳 陳建仁：一定嚴加處理改進

2023/3/28 11:25（3/28 12:16 更新）
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（中央社記者張璦台北28日電）海軍陸戰隊指揮部昨天表示，查獲短少「T75式班用機槍預備槍管」一支，已成立專案小組調查，並移送司法偵辦。行政院長陳建仁今天表示，調查結果一出來，一定會嚴加處理，未來也會好好加以改進。

陳建仁及財政部長莊翠雲等人今天視察全民共享普發現金1988客服專線中心，陳建仁會前接受媒體聯訪。

陳建仁表示，1988客服中心是政府與民眾溝通第一線，任何政策美意的落實，都需要有這樣的溝通管道；在溝通管道的人員需有高度專業和耐心，今天特別到現場鼓勵他們，也謝謝他們的辛勞，希望普發現金6000元能夠在4月6日就開始發出。

媒體提問，國軍掉槍頻傳，昨天再發現國軍遺失「T75式班用機槍預備槍管」一支，軍紀整頓是否需再加強，類似狀況不斷發生，如何改善。

陳建仁表示，國防單位已經進入專案調查，整個案件也移送司法偵查，並加強相關管理、管制，相信調查結果一出來，一定會嚴加處理，在未來也會好好地加以改進。

此外，媒體關切前總統馬英九訪中國祭祖、由國台辦接待，是否符合對等尊嚴，且中國官媒只稱「馬英九」，要求台灣媒體提問時不能稱呼其為總統，是否涉及矮化國格。

陳建仁說，國際間接待卸任元首有一定原則，他特別呼籲，馬英九是前國家元首，希望中國在接待馬英九時，能夠按照國際慣例給予相當的、符合規格的接待，才能夠落實對於兩岸之間的尊重、對等原則。（編輯：張良知）1120328

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