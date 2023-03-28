翻轉多層次傳銷產業困境 林岱樺籲改由經濟部掌理

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（中央社記者范正祥台北28日電）民進黨立委林岱樺今天質詢時，關注翻轉多層次傳銷產業困境，她並再次呼籲希望能將該產業的主管機關從公平會改由經濟部掌理；行政院長陳建仁回應，會請行政院副院長鄭文燦召開協調會討論。

立法院會今天下午進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

林岱樺質詢時質疑，公平會管理績效不彰，導致傳銷發展不進反退、不肖業者仍不斷發生弊端，以致於社會大眾對傳銷業存有嚴重負面觀感。

她說，健全的傳銷產業，需要成功的方程式，就是應該要有稱職主管機關、制度和法規配合、功能彰顯的工會、政府積極輔導業者自治以及政府跟民間智庫合作。

林岱樺指出，關鍵角色是要有稱職的政府主管機關，但公平會保守無作為，無法帶動傳銷業發展，無法防治變質多層次傳銷、詐騙狀況層出不窮，正派經營的傳銷業者反而蒙上老鼠會的莫須有污名，所以傳銷業停滯不前，公平會是不稱職的主管機關。

林岱樺在質詢過程中透過簡報指出，各國多層次傳銷的主管機關皆在經濟部門，公平會的機關屬性是類法院，屬獨立機關，以防弊為主難以替產業興利，對傳銷業發展難有作為，要翻轉多層次傳銷產業困境的第一步，就是改由經濟部掌理。

對於林岱樺的質詢，陳建仁說，林岱樺多次在質詢時反映這個問題，經過行政院內部檢討以後，還是認為公平會可能是比較合適的單位，但是可以在公平會的功能方面再加強。林岱樺則不滿意陳建仁的答覆，並指陳建仁沒有看清楚她在質詢時所提的簡報內容，「這個產業我非常清楚，請院長謙虛一點」，此事民意翻騰。

另外，陳建仁也說，是不是給公平會主委李鎂回答。李鎂上台想要向林岱樺說明時，被林岱樺高分貝打斷，而李鎂仍試圖想向林岱樺解釋。林岱樺氣憤表示，「本席在質詢，叫妳閉嘴」，議場氣氛瞬間緊張，林岱樺希望能由陳建仁親自答覆。

林岱樺建議將此案交由鄭文燦召集相關部會協調，陳建仁回應，希望林岱樺不要生氣，內部開會是他還沒上任行政院長前的事，會請鄭文燦召開協調會討論。（編輯：林興盟）1120328