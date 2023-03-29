藍委指幫高端流感疫苗開後門 衛福部：依程序審查

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（中央社記者王承中、沈佩瑤台北29日電）高端公告與韓國GC Pharma合作生產的四價流感疫苗，取得衛福部食藥署藥品查驗登記審核通過核准函。國民黨立委王鴻薇今天表示，高端今年至今營收掛零，卻在此時突然通過流感疫苗的查驗，令人懷疑政府是否又在拯救高端的股價。

對此，衛福部食藥署長吳秀梅表示，絕對依正常程序審查。

高端8日透過重大訊息公告表示，高端四價流感疫苗為高端與韓國GC Pharma合作，由GC Pharma生產疫苗原液，再由高端疫苗竹北廠進行充填分裝與品管放行，將投入國內每年四價流感的疫苗供應，主要適用於3歲以上兒童及成人主動免疫接種。

國民黨立委王鴻薇、李德維，以及中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會指出，高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，質疑蔡政府為拯救營收歸零的高端，而大開後門。

李德維表示，高端原本在2018年就申請韓國GC Pharma的疫苗「成品」在台進行三期臨床試驗，並在隔年公布初步結果。但離奇的是，高端在2020年突然主動向食藥署撤回進口流感疫苗藥證查驗登記，後來又改由GC Pharma生產疫苗原液、再由高端進行「充填分裝」的方式來申請藥證。

王鴻薇指出，依照藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床試驗，必須要符合原產國已上市、且具有十大醫藥先進國採用證明。

王鴻薇表示，高端原本是要進口韓國的「成品疫苗」，後來改成「進口原液」填充，但不管是哪種方式，韓國都不在十大醫藥先進國裡，必須完成臨床試驗，而高端的流感疫苗臨床試驗到底完成了沒，過程是否有合乎法規，衛福部必須要對外說明清楚。

王鴻薇指出，高端今年到目前為止，1月的營收是新台幣0元，2月營收也是0元，在此時竟突然通過流感疫苗的查驗，不免令人懷疑政府是不是又在拯救高端的股價。

王任賢表示，國內每年公費流感疫苗採購數量大約600萬劑，預算約15億元。以去年的狀況來看，國光生技拿下最多，共327.5萬劑，比重51.9%；外商賽諾菲總量190萬劑，比重30.13%；東洋得標數量達113萬劑，比重17.9%。

王任賢質疑，高端從原本要進口成品，後又改成進口原液填充，是否要用「假國產」，來搶占比例最高的真國產市場。（編輯：翟思嘉）1120329