蘇清泉質疑選務不公 選務人員連署聲明沒作票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，日前進行閱覽選舉人名冊及勘驗12個投開票所選票；今天12個投開票所的選務人員發出聯合聲明強調絕無作票。

蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，去年12月提出當選無效及選舉無效訴訟，歷經準備程序庭，合議庭評議不准予勘驗711個投開票所的選舉人名冊，但可閱覽，後也准予勘驗12個投開票所共1萬2343張選票，25日驗票結果僅10張有爭議，待合議庭認定。

被驗票的12個投開票所主任管理員及主任監察員，今天發出連署聲明指出，候選人間因選舉輸贏而發生的訴訟事件或驗票，「與我們無關」；在繁雜、時間壓力下完成工作，過程中不敢說完美，但絕無作票或配合作票。

選務人員聯合聲明中也還原作業過程。聲明指出，投票當天上午7時30分要到達投票所，每個投票所約配置來自各地的管理員、監察員及警察人員等10多人，大部分也互不認識，只為完成投開票工作而聚在一起。且工作人員當中也包含由主要候選人政黨所推薦的監察員在內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從投票開始到結束，連續工作8個多小時，接著是更為繁雜的開票作業，不論唱票、記票、計票或製作報告表，都是很多數字的核算及記錄工作，且不只縣長選舉，還有議員、鄉鎮市長、代表、村里長，以及憲法複決公投案。

聲明提及，當法院准驗票各自負責的投開票所時，他們認為這是對選務人員嚴重質疑而感到難過外，驗票完畢後，竟有候選人暗指選務人員配合犯法從事作票行為，除深感遺憾外，更感到憤怒。（編輯：謝雅竹）1120331