蔡總統召開視訊會議：持續掌握周邊區域局勢
2023/4/5 00:02
（中央社台北4日電）正在貝里斯訪問的總統蔡英文，於貝里斯當地時間4日上午召開視訊會議，就整體區域情勢，以及連假期間國內政務推動聽取簡報。蔡總統表示，請相關單位持續掌握周邊情勢，讓訪團能夠持續即時掌握狀況，並做好連假相關政府服務，請民眾放心。
正在出訪進行「民主夥伴共榮之旅」的總統蔡英文，於貝里斯當地時間4日上午（台北時間4日晚間）召開視訊會議，就整體區域情勢，以及連假期間國內政務推動聽取簡報。
蔡總統聽取報告後表示，國內正值連假期間，對連假期間仍然堅守崗位確保國家安全，以及服務民眾春假旅運的所有公務人員表達感謝。
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蔡總統請相關單位持續掌握周邊情勢，讓訪團能夠持續即時掌握狀況，並做好連假相關政府服務，請民眾放心。總統也希望民眾把握連假時間，與親朋好友團聚。
今天在台北出席視訊會議者包括：國安會秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、國安會諮詢委員陳俊麟、國安局長蔡明彥、國安會副秘書長徐斯儉、總統府副秘書長黃重諺。隨同總統出訪的總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、總統府副秘書長張惇涵也出席視訊會議。（編輯：謝佳珍）1120405
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