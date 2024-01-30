北約秘書長關注台海 外交部：與理念相近夥伴抗威權

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（中央社記者吳昇鴻屏東30日電）對於北約秘書長史托騰柏格擔憂「今日烏克蘭，明日可能是台灣」，外交部今天表示，史托騰柏格展現對台海安全的關注頗具意義，台灣為國際社會負責任的民主成員，將致力與歐美理念相近夥伴攜手合作、維護國際安全秩序，共同對抗威權體制挑戰。

外交部下午發布新聞稿表示，注意到北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）29日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的聯合記者會中提及「今日烏克蘭，明日可能是台灣」，呼籲各國嚴肅看待中國軍力快速發展，以及俄烏戰爭拉近中俄兩國距離，對北約安全可能造成的後果。

外交部指出，包括這場記者會在內，史托騰柏格自去年7月北約峰會以來持續展現對台海安全的關注，並呼籲成員國正視中國對以規則為基礎的國際秩序所構成的挑戰，頗具意義。

外交部強調，台灣為國際社會負責任的民主成員，將繼續與各國政府及慈善團體合作，協助烏克蘭重建基礎設施、安置難民等人道援助，也將致力與歐美理念相近夥伴攜手合作，維護國際安全秩序，並共同對抗威權體制的脅迫與挑戰。（編輯：張若瑤）1130130