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台中3大交通建設獲核定 盧秀燕赴行政院會致謝

2024/2/1 14:53（2/1 15:46 更新）
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行政院近期核定中捷藍線綜合規劃等3項台中大型交通建設，台中市長盧秀燕（前左）1日出席行政院會致謝，並與副院長鄭文燦（前右）握手致意。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年2月1日
行政院近期核定中捷藍線綜合規劃等3項台中大型交通建設，台中市長盧秀燕（前左）1日出席行政院會致謝，並與副院長鄭文燦（前右）握手致意。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年2月1日
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（中央社記者蘇木春台中1日電）行政院近期核定中捷藍線綜合規劃等3項台中大型交通建設，台中市長盧秀燕今天北上出席行政院會，向院長陳建仁、副院長鄭文燦致謝，她表示，建設核定的部分將持續加速推動。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中央近期接連核定台中捷運藍線綜合規劃、台中捷運綠線延伸大坑與彰化可行性研究，及台鐵海線雙軌化可行性研究等3大交通建設。

盧秀燕今天北上出席行政院會，會中發言時感謝行政院長陳建仁、副院長鄭文燦送給台中市「新年禮物」，會後並與鄭文燦握手致意，讓台中重大建設順利圓滿。

盧秀燕表示，市府會持續積極爭取各項建設，盼部會首長比照陳建仁及鄭文燦送給台中更多「新年禮物」，市府也將努力推動市政不懈怠，建設核定的部分將持續加速推動。

台中市政府交通局說明，中捷藍線預計綜合規劃核定後10年完工通車，市府在綜合規劃審查期間，同步辦理基本設計作業，現基本設計已進入期末階段，將配合行政院及交通部所提建議盡速調整後，提報行政院公共工程委員會審議，以接續進行捷運細部設計及施工等作業。

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中捷綠線延伸大坑、彰化部分，交通局指出，延伸計畫已納入前瞻軌道建設計畫，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，目前可行性研究核定後，即可啟動綜合規劃作業，未來綜合規劃經行政院核定後，預計9年可完工通車。

此外，交通部辦理「台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究案」也在1月29日獲行政院核定。針對目前中市府推動的大台中山海環線計畫，在海線部分規劃為雙軌暨部分高架化，包含大甲、清水、沙鹿共3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化，可行性研究修正報告已於去年12月7日提送中央審查，希望中央也能夠儘速核定、加速推動。（編輯：謝雅竹）1130201

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