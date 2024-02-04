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首頁 / 政治

賴清德感恩謝票 允諾全力支持澎湖發展

2024/2/4 17:21
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（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨主席、總統當選人賴清德今天出席澎湖感恩便當會，感謝競選團隊的支持；他強調，會讓國家穩健向前，同時承諾一定會支持澎湖的發展。

賴清德今天赴澎湖參加「賴清德蕭美琴澎湖縣感恩便當會」，並前往重光威靈殿、澎湖天后宮、文澳祖師廟參香祈福；現場熱情民眾趨前要求合影、簽名，賴清德來者不拒。

賴清德在感恩便當會上鞠躬感謝澎湖鄉親父老支持，他說，每張選票都很珍貴，一張選票一世情，感謝鄉親支持賴蕭配，讓他們有機會服務人民；他提到，副總統當選人蕭美琴本來要陪同，但因為確診無法前來。

賴清德指出，國際上多數肯定台灣這次的選舉結果，肯定台灣人民對民主的堅持，證明台灣是民主法治的國家，讓台灣在國際上，能有更多更深入的合作機會。

賴清德說，未來他所率領的行政團隊一定會持續打拚，守護台灣主權，同時呼籲所有台灣隊隊員，持續為台灣的發展團結一致，請澎湖鄉親放心，他與行政團隊會全力支持澎湖的發展。

澎湖縣長陳光復、立委楊曜也透過臉書分享照片。楊曜說，會持續和民進黨中央執政團隊一起推動澎湖的建設、滿足鄉親與地方發展的需求。（編輯：黃國倫）1130204

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