沱江級艦第1批次最後2艘可望月底交付海軍

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（中央社記者游凱翔台北2日電）海軍推動國艦國造，有航空母艦殺手稱號的沱江級艦，第1批次共6艘，其中第4艘武江軍艦昨天已交船，知情人士今天表示，全案進度順利，第5艘安江艦、第6艘萬江艦有望在本月底前全數交船予海軍。

沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」104年服役，經多年研改，後續量產首艦「塔江艦」109年12月下水（已交船）、第2艘「富江艦」111年9月下水（已交船）、第3艘「旭江艦」112年2月下水（已交船）、第4艘「武江艦」112年6月下水（已交船）、第5艘安江艦112年10月下水、第6艘萬江艦112年11月下水。

知情人士今天指出，武江艦昨天已交船海軍，沱江級艦後續艦第1批次的最後2艘（第5艘安江、第6艘萬江），因進度順利，有望本月底前全數交船。

有別原型艦，沱江級量產艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快砲及方陣快砲，並配備由中科院研製的海劍二防空飛彈，使其同時具備對空、對海攻擊能力。

國防部送抵立法院的報告書也揭露，相較沱江級艦後續艦的第1批次（第2艘至第6艘）配置8枚雄二、4枚雄三，第2批次（第7艘至第11艘）後續艦，將配備4枚雄二、8枚雄三，以滿足作戰實際需求。

沱江級艦以台灣的河（溪）或除役艦艇之艦名命名，透過票選統計最高票前10名，順序分別為安江、萬江、旭江、柳江、富江、武江、浯江、丹江、蘭江及寶江。

沱江級艦是為了紀念民國47年沱江軍艦在九二海戰的輝煌戰功，榮譽虎旗副本放置原型艦沱江艦，作為精神象徵。（編輯：郭無患）1130302