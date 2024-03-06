立委關切榮民醫院醫療人力 馮世寬允諾爭取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北6日電）國民黨立委楊瓊瓔今天立法院質詢時關切退輔會轄下的各榮民醫院的三班護病比問題，指出榮民醫院不能拒絕病人，所以護病比較其他醫院差，盼退輔會主委馮世寬向行政院爭取醫療人力資源。馮世寬允諾爭取。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢；楊瓊瓔質詢時指出，台北榮民總醫院、台中榮民總醫院、高雄榮民總醫院的困難就是人力不夠，尤其是三班護病比如何解決。

馮世寬表示，這已經商討好多次，就以台北榮民總醫院為例，請台北榮民總醫院院長陳威明來代為作答。

陳威明指出，現在都在努力調整薪資、改善環境，給醫護人員好的氛圍，其實台北榮總與其他榮總，在台灣缺護理師時，是相對比較不缺。

台中榮民總醫院院長陳適安表示，中榮護理師的離職率，在中部4家醫學中心是最低，但還是少了一些，且大夜班還不太夠。

高雄榮民總醫院院長陳金順指出，護病比其實在醫院經營一直是大問題，將持續提升護理人員的薪資。

楊瓊瓔表示，退輔會的榮民醫院不能拒絕病人，因此與其他醫院相比，護病比還要差很多，馮世寬是榮民醫院的主管，更有責任積極爭取護理人員的薪資與資源。馮世寬表示，「會！我會跟著委員的腳步前進」。

民眾黨立委林憶君質詢時關切，台北榮民總醫院的醫師人力數量，以及北榮轄下位於東部的3間分院：玉里、鳳林、台東的醫療人力情況，並指出醫療人力有所不足。

陳威明說，截至1日的報告，北榮目前有醫師1450名，鳳林分院兒科門診的醫師人力有困境，但在3月中就會補足。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林憶君說，花東地區的醫師嚴重短缺，民眾希望北榮能派任醫師至東部1個月至3個月就好，提升北榮東部3間分院的品質，也讓花東地區榮民免除就醫奔波的辛勞。

陳威明表示，他在鳳林分院待過2年，有特殊情感，現在花蓮的情況他非常清楚，他對北榮要升主治醫師的醫師說，下鄉服務2年後，優先拔擢，而台大跟榮總現在因為少子化的關係，兒科住院醫師都招不滿，這些情況令人憂心忡忡。（編輯：蘇志宗）1130306