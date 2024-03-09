國民黨中常委選舉不足額 朱立倫：審查較嚴格

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨今天舉行中常委選舉，但卻首次發生不足額的狀況，黨主席朱立倫表示，當時登記人數是超過的，只是後續審查比較嚴格；至於黨務改革是否會精簡中常委人數，他說，改革都在持續中，希望達到年輕化、內造化、輕量化。

國民黨將今天將選出第21屆第2任中常委，但首次出現候選人數比應選名額還少的情況，應選29名，只有27人參選。黨務人士指出，原有30位登記參選，但有3位未完成登記資料。

朱立倫今天到國民黨新北市黨部投票後受訪時表示，當時登記的人數是超過的，只是後續審查比較嚴格。最重要的是，希望中常委都能夠對黨多貢獻與建言，協助爭取更多的支持。此外，指定中常委會以民意代表和具有代表性的人士為主，希望讓中常會更能夠跟基層結合在一起。

談到整併黃復興黨部，朱立倫表示，除了是要讓原來比較資深、老一輩的黃復興黨員繼續服務黨，還要爭取中青壯世代中的退伍軍人成為黨員。

針對民進黨立法院黨團總召柯建銘指國民黨立委素質差，朱立倫回應表示，他上午有遇到柯建銘，當面提醒他的水準不要低到連法律都看不懂、憲法都不了解，用這樣的方式來惡意攻訐在野黨，是非常不恰當的。

朱立倫也說，每一位立委都要予以尊重，不要用惡意的攻擊、惡意的攻訐，很多事情是可以討論的，不要水準低到潑婦罵街。（編輯:黃瑞弘、郭無患）1130309