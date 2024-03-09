國民黨中常委選舉落幕 投票率近8成選出27人
2024/3/9 17:30（3/9 17:56 更新）
（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨今天舉行中常委選舉，共選出27位選任中常委，將於13日就職。秘書長黃健庭表示，本次中常委選舉人數1263人，投票數1002票，投票率79.33%；期待與27位新任中常委，一起承擔黨務改革的重責大任。
國民黨今天選出第21屆第2任中常委，不過，此次中常委選舉卻首次出現「登記不足額」情況，應選29名，但僅27人參選；黨務人士指出，原有30人登記參選，但有3人未完成登記資料。
黃健庭下午在國民黨中央黨部宣布選舉順利完成並表示，第21屆第2任中常委選舉人數1263人，投票數1002票，投票率79.33%，恭喜27位中常委當選人，並期待與27位新任中常委一起承擔黨務改革的重責大任。
這次新當選的27位中常委，依得票順序分別為中央委員陳俗蓉，現任中常委王伯綸，立委鄭正鈐，現任中常委曾文培，新北市議長蔣根煌，現任中常委高思博、鄭任宗、陳汪全、侯彩鳳、張育美、徐弘庭、楊博仁，新北市議員林金結，桃園市議員朱珍瑤。
接序是高雄市公民正義聯盟總召集人孫健萍，國民黨智庫副執行長許育寧，現任中常委林文瑞、黃紹庭、邱素蘭、周孟蓉，立委游顥辦公室執行長蔡宜助，新竹市議員陳慶齡，現任中常委吳尚鷹，中央委員卓倩慧、游文玉，現任中常委林琮翰，中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺。（編輯：黃國倫）1130309
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