桃園3警涉刑求少年逾1小時 監委要查是否涉違失

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（中央社記者陳俊華台北12日電）監委葉大華今天說，桃園市3名員警以鐵盒、電擊棒等對未成年少年刑求超過1小時，恐違反禁止酷刑公約，事涉兒少遭虐待及酷刑等人權問題，為釐清實情及員警是否涉違失，已申請自動調查。

國民黨籍桃園市議員詹江村2月22日舉行記者會表示，桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所3名員警，對17歲黃姓少年刑求逼供，以電擊棒、警棍、鐵盒等把少年打到遍體成傷。警方已調查屬實，將涉案員警移送法辦，派出所長調整非主管職務，分局長自請處分。

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監察委員葉大華、林國明、蔡崇義透過新聞稿表示，本案員警在訊問筆錄過程中，以鐵盒、電擊棒等物品為工具，對少年刑求超過1小時，並將少年留置在偵訊室近8小時，案情重大。

監委指出，本案是否基於警察績效制度所為違法濫權的執法行為；司法警察人員涉集體刑求，恐已違反禁止酷刑公約，司法警察人員對於禁止酷刑公約認知為何，事涉兒少遭受虐待及酷刑刑求等人權問題，為釐清實情及員警處理過程是否涉有違失，有深入瞭解調查必要，已申請自動調查。（編輯：張均懋）1130312