宜蘭幼兒園特教班老師施暴體罰 監委申請調查

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（中央社記者郭建伸台北8日電）宜蘭縣某國小學前特教班一名無特教專業的林姓代理教師涉嫌對學童施暴體罰，引發關注。監委葉大華今天表示，本案涉及身心障礙兒少遭受虐待及就學安全議題，為釐清實情及處理是否涉違失，已申請自動調查。

葉大華今天透過新聞稿表示，據訴，宜蘭縣某國小學前特教班的自閉症學童，升上大班更換教師為林姓代理教師後，常出現原因不明的傷口或瘀青，民國112年10月19日午間，林師疑似將該學童嘴巴撐開，強行餵食並使用束帶拘束，致該學童臉部、頸部、胸部均有挫傷，後續並出現嚴重創傷反應、退化及攻擊等行為。

監委指出，另據側錄影片得知，尚有其他學童遭不當體罰及虐打，但特教班學童具身心障礙且為幼童，屬於雙重弱勢，欠缺溝通表達及自我保護能力，卻於就學期間疑遭體罰或暴力等不當對待。

監委指出，學前特教班學童需密集關注及照顧，但林師不具幼教師資格也無特教專業，校方卻讓其主責學前特教班，使林師到該校任職1個半月，出現對該班學童施暴、不當對待、多名學童受害，校方是否未善盡監督及指導林師責任。

監委指出，事發後受害幼童家長曾向宜蘭縣政府教育局陳情，但教育單位調查過程並未詢問相關受害學童及家長，調查結果認定林師不當對待行為非屬情節重大，只請林師自請離職。

監委指出，本案事涉身心障礙兒少遭受虐待及就學安全等人權議題，為釐清實情及處理過程是否涉有違失，實有必要深入瞭解調查。（編輯：蘇志宗）1130308