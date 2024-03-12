亞太議員聯合會年會 日本帛琉盼與台深化交流合作

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（中央社記者王承中台北12日電）立法院副院長江啟臣率朝野立委於東京出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，包括日本、帛琉、馬紹爾群島及關島等，均於國家報告中對台灣近年來提供的相關協助表示感謝，並期盼持續深化與台灣在不同領域的交流及合作。

立法院副院長江啟臣10日率跨黨派立委14人赴日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，是新國會第一次的國會外交。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣今天率團出席APPU第52屆年會，第一場次會議順利完成後，大會於下午進行第二場次「國家報告」議程，會議主席首先邀請中華民國（台灣）代表團進行報告，由國民黨立委柯志恩代表提出。

柯志恩表示，極端氣候為全球各地帶來的各種嚴重災害，並沒有「已開發國家」或「開發中國家」的分別，為預防或減少危害，有賴全世界各國立即採取行動。

柯志恩指出，台灣所面臨的氣候變遷風險包括旱災、極端降雨帶來的洪災與土石流及氣溫上升造成的登革熱及森林火災等，新版的「災害防救基本計畫」，該計畫以「災害調適」、「數位轉型」及「強韌復原」三大方針推動氣候變遷的災害防救工作。

柯志恩表示，台灣長期主動分享自身抗災及減災經驗，協助友邦及其他開發中國家提升氣候調適能力，同時再次重申，將台灣納入「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的重要性。她呼籲各國積極合作採取更有效的協調行動，中華民國願與各國加強合作，並盼對國際社會作出更多貢獻。

立法院指出，其他會員國代表也依序陳述各自的國家報告，其中日本、帛琉、馬紹爾群島及關島等均於其國家報告中，對台灣近年來提供的相關協助表示感謝，並期盼持續深化與台灣在不同領域的交流及合作。

立法院表示，各國報告結束後，大會主席正式宣布台灣為第53屆年會暨第87屆理事會主辦國，巴布亞紐幾內亞則接續於2026年主辦第54屆年會暨第88屆理事會。

本屆APPU年會後，江啟臣偕出席立委分別向日本、巴布亞紐幾內亞、帛琉、馬紹爾群島、菲律賓、馬來西亞、泰國、關島等代表團成員致意。（編輯：林淑媛）1130312