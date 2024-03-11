立委組團訪日 江啟臣：台灣將積極尋求與美日合作

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（中央社記者王承中台北11日電）立法院副院長江啟臣率朝野立委訪日，今天拜會「國民民主黨」代表玉木雄一郎及「自民黨」副總裁麻生太郎。江啟臣表示，新國會首次赴海外推動國會外交即到日本，台灣將更積極尋求與美日等理念相近國在安全領域上的合作，相信能為區域帶來穩定。

江啟臣10日率跨黨派立委14人赴日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，是新國會第一次的國會外交。APPU從1965年成立至今，這次召開第52屆大會，也是疫情後首次實體會議。

立法院今天發布新聞稿指出，跨黨派立委訪問團今天分別拜會「國民民主黨」代表玉木雄一郎及「自民黨」副總裁麻生太郎及其幹部，並在參加「台日帛三方會談」後，赴APPU會場參加第86屆理事會。

立法院表示，玉木雄一郎及麻生太郎均對於中華民國立法院跨黨派委員組團訪日表示熱烈歡迎，期盼台日友好關係更上層樓。麻生太郎表示，盼日本少壯派議員和台灣各政黨加強交流，建立密切的聯絡管道，一旦台灣有事，台日間的相關合作才能有效啟動。

立法院指出，江啟臣在致詞時表示，本次代表團是新國會成立後組成的第一個訪團，盼今天拜會能進一步深化台日關係。除加強台日關係，台灣未來也將持續爭取有意義參加聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、世衛組織（WHO） 、國際民航組織（ICAO） 、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織的活動、機制及會議，盼日方繼續為台仗義執言。

江啟臣指出，台海穩定是國際安全和繁榮不可或缺的要素。台灣將更積極地尋求與美、日等理念相近國家在安全領域上的合作，相信能為該區域帶來穩定與繁榮。新國會首次赴海外推動國會外交即到日本，兩國不只是經貿夥伴，更是安全議題和價值觀的夥伴，彼此均認同自由、人權、法治和自由等核心價值。

江啟臣表示，今年APPU年會的主題是氣候變遷及如何預防與減災，盼透過本屆年會，擴大台日和所有會員國間在大規模災害的減災與合作。此外，當前亞太區域亦面對疫情、糧食與能源安全及地緣政治變動等嚴峻挑戰，這些都有賴各國的共同合作，方能有效因應。

立法院指出，代表團在下午前往APPU第86屆理事會現場，本屆理事會計有11個會員國代表團出席。理事會以鼓掌方式通過選出第86屆的理事會主席山本順三參議員。接著討論12日年會議程、各國所提決議案及下屆主辦國，其中台灣代表團所提三項決議草案，均順利獲列入隔日大會議程中。（編輯：林興盟）1130311