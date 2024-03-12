泰國駐台代表：泰電路板版圖擴增 盼吸引台商投資【專訪】

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（中央社記者吳昇鴻台北12日電）新任泰國駐台代表文那隆今天接受中央社專訪表示，泰國目前籌備許多建設相關工程、電路板製造等產業版圖擴增，「泰國準備好了」，希望吸引更多關鍵零組件、材料業等領域的台灣業者，進軍投資泰國。

2月11日到任的泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Narong Boonsatheanwong），過去擔任泰國領務局副局長，也曾派駐緬甸、孟加拉等國從事外交工作。文那隆今天接受中央社專訪，分享駐台工作的重點項目與未來願景。

「過去很多人把Taiwan與Thailand混淆，但換個角度想，其實既有趣，又能印證雙邊的緣分」，文那隆說，在台灣的泰國僑民約8萬人，人與人的交流正是建立泰台友誼的基礎橋梁，讓雙方能夠毫無接縫的來往。

談到與台灣的交流，文那隆說，台灣人很喜歡到泰國旅遊，去年台灣有約75萬觀光人次造訪泰國，泰國人普遍認為台灣人是「高品質遊客（premium traveler）」，且泰台社會理念相近，都是充滿活力的社群。

他感謝台灣社會照顧在台泰人，包含在醫療、社福等面向均給予泰國移工、學生或上班族溫暖關照，互有好感、知道對方在想什麼，代表泰國人和台灣人很有默契。

文那隆認為，有了人與人互動基礎，才能成就永續互惠的合作關係。正當美中競爭關係加劇，許多國家希望在供應鏈重組之際搶下機會，很敬佩台灣總能在供應鏈中扮演關鍵角色。

泰國為東南亞重要電子製造業聚集重鎮，泰國印刷電路板（PCB）產值也受矚目，文那隆指出，台灣在半導體、電子領域的布局有遠見，在乾淨能源、綠色經濟、數位轉型的發展也有想法，與泰國合作將有所收穫。

文那隆提到泰國「陸橋」開發計畫，該計畫為泰國南部的大型經濟開發案，目的為縮短印度洋與太平洋間航行時間，而台灣有許多航商公司擁有在國外投資類似計畫的經驗，因此希望與台灣深化合作、共創雙贏。

他指出，泰國目前籌備許多建設相關工程、電路板製造等產業的版圖擴增，「泰國準備好了」，希望吸引更多來自台灣的廠商，不論是關鍵零組件、材料業等領域的業者，能看準泰國潛力市場、進軍投資，而這也是他任內相當重視的一環。

文那隆說，泰國是台灣新南向政策重點國家之一，擁有一定規模的電子產業聚落市場，而台灣具備完善人才培育機制，雙邊深化合作不僅可拓展更大國際市場，也能讓世界看見彼此競爭實力，這也是實質的友誼果實。

對於部分外國媒體報導稱台灣是世界危險之地，他持相反看法，並認為，事實證明泰國與台灣都是印太區域的繁榮之境，「應該正面的來看，泰國和台灣都是可以與鄰國互惠成就蓬勃經濟的好夥伴」。（編輯：謝佳珍）1130312