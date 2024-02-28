泰媒專訪駐泰代表 談雙邊合作拓展綠能產業

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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）駐泰代表張俊福接受泰國主流媒體專訪指出，台泰目前已在電子產業和印刷電路板等領域合作，今後雙方合作將進一步拓展到潔淨能源和電動摩托車等，台泰雙邊合作潛力無限。

駐泰代表處發布新聞稿指出，張俊福日前接受泰國第一大報泰叻報（Thairath）專訪，泰叻報於25日刊出報導。

張俊福在專訪中分享他相隔30多年再度派駐泰國的心情。他說，相較30年前，泰國現在的城市景觀顯著發展，基礎設施不斷擴建。泰國和台灣的關係正在不斷發展，雙邊交流持續增加。

張俊福引述數據指出，台灣人到泰國旅遊的人數已經恢復到 COVID-19 疫情爆發前94%程度，也有越來越多泰國人前往台灣旅遊，僅去年12月就有4萬7498人次，這要歸功於兩國相互提供免簽證政策的成果。

他表示，數十年前台灣也曾與泰國合作，在打擊邊境毒品與鼓勵農民種植替代作物方面，均提供泰國許多協助；此外，泰國與台灣間投資關係亦不曾中斷，包括綠色能源領域等。

張俊福指出泰國政府為吸引外資制定許多相關政策，並提供許多投資協助，例如泰國投資促進委員會（BOI）為外國投資者提供充分的諮詢服務，政治環境穩定，完善基礎設施，政策具可預測性，以及發展方向明確等。

張俊福並指出，泰國擁有充足的勞動力、水資源和電力供應，且地理位置優越，位於東南亞的中心，能連接東協和東亞市場的供應鏈，因此，許多台灣企業將泰國規劃為進軍東協市場的區域內生產基地，並藉此擴展產銷範圍至美國、歐洲、澳洲和紐西蘭市場。

張俊福認為，泰國部分政策與台灣一致，例如泰國4.0、東部經濟走廊和以生物、循環及綠色（BCG）概念為基礎的永續發展模型，他十分期待台泰進一步合作交流。

此外，他表示，台泰目前已在電子產業和印刷電路板等領域展開合作，今後雙方合作將進一步拓展到潔淨能源和電動摩托車等新領域，台泰雙邊合作潛力無限。（編輯：韋樞）1130228