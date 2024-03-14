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美捷外長電話會談挺台 外交部：與理念相近國加強合作

2024/3/14 12:26（3/14 12:30 更新）
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（中央社記者吳昇鴻台北14日電）美國國務卿布林肯與捷克外長利帕夫斯基電話會談觸及支持台灣參與國際。外交部今天表達誠摯歡迎與感謝，並表示將秉持專業、務實、有貢獻的原則，加強與美國、捷克等理念相近國家合作，促進與深化台灣國際空間。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）舉行電話會談，議題觸及雙邊在支持台灣有意義地參與國際場合方面，進行更深入的合作。外交部北美司司長王良玉今天出席例行記者會時表示，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

王良玉說，外交部將秉持專業、務實、有貢獻的原則，加強與美國、捷克等理念相近國家合作，促進與深化台灣國際空間。

美國國務院發表聲明指出，布林肯與利帕夫斯基於會談中重申兩國堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的立場，並討論雙邊對捷克國防現代化方面的協調作業。

兩人討論雙邊共享的民主價值、堅實的美捷關係以及持續向巴勒斯坦平民提供人道支持的重要性，並探討就能源議題進行深入合作的可能性。（編輯：張均懋）1130314

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