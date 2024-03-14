印度退役少將訪國防院：北京在台海灰色作戰將加劇

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（中央社台北14日電）印度智庫「聯合兵種協會」會長夏瑪及戰略暨模擬中心主任雅達夫，昨天造訪國家安全研究院；同為印度陸軍退役少將的兩人認為，北京2027年對台動武可能性降低，但在台海進行灰色作戰的行動將會加劇。

印度聯兵協會（United Service Institution of India, USI）成立於1870年，號稱是印度歷史最悠久的智庫，夏瑪（B.K. Sharma）和雅達夫（R.S. Yadav）兩人都是印度陸軍退役少將。

國防院代理副執行長沈明室昨天偕同國安所研究員李哲全、副研究員侍建宇及網安所副研究員曾怡碩，共同接待來自印度的訪賓。

雙方針對台灣總統大選後印太情勢交換意見，印度方認為未來北京2027年對台動武可能性降低，在台海進行灰色作戰的行動將會加劇。

此外，雙方也就台灣與印度如何促進雙邊關係進行討論，認為台印度在各領域層面都還有很大的合作發展空間，夏瑪特別提及台灣半導體科技在世界處於領先地位，台印度在這方面合作正在蓬勃發展。

夏瑪表示，在安全合作方面，台灣不論在解放軍研究或是華語教學等方面，在全球範圍都具備優勢，國防院學者已扮演驅動角色，未來可透過聯兵學會進行更多的合作。

沈明室會後致贈國防院飛行夾克給夏瑪及雅達夫，期盼未來能有更多合作。（編輯：陳慧萍）1130314