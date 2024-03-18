台捷奧國會聯誼會成立 立委：推動故宮文物捷克展出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北18日電）跨黨派立委組成「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」，今天在立法院舉行成立大會。發起人、國民黨立委萬美玲致詞時說，如果順利，故宮文物2025年有機會到捷克的博物館展出。

中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會宗旨為促進中華民國與捷克暨奧地利國會議員、各級政府單位間彼此的聯繫交誼，藉以增進雙方的友好與瞭解，並加強國會外交的功能，進而提升雙邊關係，同時也反映民意並敦促中華民國政府制定務實政策，有效增進與捷克暨奧地利外交、經貿、文教、新聞及僑務的聯繫、交流與合作等工作。

今天的成立大會中，推舉萬美玲為會長，包括國民黨立委張嘉郡、民進黨立委許智傑及民眾黨立委張啓楷在內11位立委共同為副會長，目前參與聯誼會的立委累計約50位，成員人數還會陸續增加。

萬美玲致詞時表示，在朝野不分黨派共同努力推動下，中華民國與捷克暨奧地利友好關係不斷提升，深度和廣度都不斷加大。她並提及，如果順利，故宮文物2025年「非常有可能」到捷克的博物館展出。

立法院副院長江啟臣與會表示，他代表立法院長韓國瑜參加中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會成立大會，表達祝賀之意。

致詞時，江啟臣指出，國會外交是立委的工作之一，期盼國會交流能夠繼續深化與廣化，希望未來韓國瑜能有機會訪問捷克和奧地利，進行國會外交，同時擴大雙邊的關係。

外交部次長田中光代表外交部，感謝朝野立委共同努力，促進與捷克暨奧地利國會外交，奠定良好基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，立法院與歐洲多國國會的交往向來緊密，是深化雙邊關係不可或缺的重要推手；中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會的成立，有助於外交部繼續深化與捷克暨奧地利的雙邊實質合作交流，進一步厚實與鞏固台歐友好情誼。

捷克駐台代表史坦格（David Steinke）今天也到場致賀。他說，台捷關係穩健朝正確方向持續發展；互相幫助，攜手合作前進。（編輯：翟思嘉）1130318