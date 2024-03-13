江啟臣代韓國瑜贈古屋圭司字畫 象徵台日一望千里

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）立法院副院長江啟臣率團出席亞太國會議員聯合會的年會，下午與日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司等人交流，江啟臣代表立法院院長韓國瑜贈送「一望千里」的字畫給古屋，象徵台日關係源遠流長。

江啟臣10日率領跨黨派立委抵達日本東京，參與11日起為期3天的亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）年會，這是新國會第一次的國會外交。訪團今天上午出席亞洲太平洋國會議員聯合會的閉幕式。

在駐日代表處副代表蔡明耀等官員的陪同下，江啟臣今天下午率領國民黨籍立委柯志恩、張智倫、呂玉玲、游顥、廖偉翔、葛如鈞；民進黨籍立委何欣純、洪申翰、李柏毅；民眾黨籍立委林憶君到日本眾議院第二議員會館與日華議員懇談會（日華懇）會長、眾議員古屋圭司、萩生田光一、佐佐木紀、金子恭之、參議員（前參議院議長）山東昭子等人進行交流。

古屋在致歡迎詞時表示，台灣是民主成熟的國家，今年1月13日台灣人民選出新政府。也選出立法院的新成員，他前天在台北時，立法院長韓國瑜以午宴款待他，並進行約2個小時的意見交換，當時有國民黨、民進黨民眾黨的立委出席。

古屋說，話題還是談到了現在總統和國會多數的政黨不同，是所謂的「扭曲現象」（朝小野大），日本也曾有參、眾議院最大黨不同的「扭曲國會」情形，台日政治體制總統制與議會內閣制不同，但在制度上國會執政黨未過半的現象一樣。在那種情況下，身為國會議員思考的是為了國家該如何做。

古屋說：「會有此（扭曲國會）情況是民主主義的宿命，期盼貴國朝野政黨能集思廣益，為了台灣民眾，應思考如何做才能對台灣好，而做出決斷。」

古屋還說，江啟臣所率領的訪問團這次主要是到日本參加APPU，在共享基本人權、法治、民主等普世價值觀方面，相關國家加強合作比以前更為重要，他衷心期盼今後日台的國會外交能基於共同的認知，一同努力。

江啟臣致詞時特別拿出手機，秀出韓國瑜院長剛傳給他的一張照片。那是請國內最著名的書法大師張炳煌揮毫寫著「一望千里」的字畫要贈送給古屋。

江啟臣說：「這象徵台日關係向前看，而且是看得更遠。特別是在1月13日台灣再一次完成總統與立法委員大選後，新國會也在2月1日正式啟動。這次是新國會第一團、第一次的國會外交出訪，就選擇到日本，代表新國會和新民意對台日關係的重視。」

針對古屋所說的「國會扭曲」，江啟臣說：「古屋會長雖言及執政黨和國會的多數黨不同黨所造成所謂的『國會扭曲』狀況，（台灣的）新國會在台日關係這件事上，並沒發生扭曲。不只沒扭曲，而且會有更高的期待。」

江啟臣表示，這次新國會的出訪，跨黨派14名委員組一個訪問團來到日本，感謝日本這次在APPU第52屆年會的招待與款待。會議過程不只圓滿順利，他更要感謝日本在會中提案包括支持台灣加入聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），也感謝大會最後宣布2025年第53年會由台灣主辦。

他還說，在新國會底下，台日友好關係協會即將成立，屆時希望能邀請到古屋會長到立法院參與成立大會。

台日國會議員今天下午交流會結束後，古屋受訪時表示，立法院新體制成立後，也是因參加APPU年會的關係，立法院跨黨派外交訪問團首度到海外訪問是選擇到日本，這代表極為重視日台關係，象徵台日有很堅固的羈絆。

古屋表示，是他拜託韓國瑜院長，希望能獲得寫著「一望千里」揮毫的字畫，因為這代表著往遠處看日本和台灣的將來，一望千里，未來發展一望無際。

訪問團這次於10日抵達東京，11日拜會「國民民主黨」代表玉木雄一郎及執政黨「自民黨」副總裁麻生太郎。預定明天上午拜會日本最大在野黨「立憲民主黨」。

訪問團今天傍晚在東京與駐日台媒交流時，江啟臣表示，本屆APPU主題是氣候變遷及如何預防與減災，大會共討論9項決議草案，台灣所提的3項決議草案，包括促請各國支持台灣參與UNFCCC案均通過。大會決定明年由台灣擔任APPU第53屆大會暨第87屆理事會的主辦國，巴布亞紐幾內亞辦理2026年大會、理事會。（編輯：高照芬）1130313

立法院副院長江啟臣率團10日抵達日本東京，參加「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會。13日下午部分成員到眾議院第二議員會館與日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」交流。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月13日

立法院副院長江啟臣率朝野立委10日抵達日本東京，11至13日出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會。13日下午與「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司、眾議員萩生田光一等人進行交流。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月13日