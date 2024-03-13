亞太議員聯合會年會落幕 江啟臣邀2025來台共襄盛會

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（中央社記者郭建伸台北13日電）立法院副院長江啟臣率朝野立委於東京出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會並簽署聯合公報，為大會劃下完美句點。由於明年由台灣主辦，江啟臣邀請各會員國議員屆時來台共襄盛會。

江啟臣10日率跨黨派立委14人赴日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，是新國會第一次的國會外交。

立法院今天透過新聞稿指出，江啟臣率領的跨黨派代表團今天上午出席APPU閉幕式，並與其他10個代表團團長及APPU秘書長鈴木榮一共同簽署聯合公報。

立法院指出，聯合公報中確認本次大會通過包括「籲請所有APPU成員支持中華民國（台灣）參加聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）」等3項決議案，並於明年由台灣擔任APPU第53屆大會暨第87屆理事會的主辦國，巴布亞紐幾內亞則接續辦理2026年大會、理事會。

立法院指出，江啟臣也應邀以下屆主辦國代表身份致詞，江啟臣首先感謝在場各國代表，以及所有籌辦和支持這次會議的人士，並指亞太區域內許多問題包括氣候變化、經濟發展或是公共衛生，都超越單一國家的能力範疇，亟需各國通力合作，共覓解決良方。

江啟臣指出，台灣將把此次會議討論成果轉化為具體行動，讓未來與各國間的合作更加深入且具體，並特別感謝各國代表團支持中華民國（台灣）加入UNFCCC及其他國際組織的訴求。

江啟臣指出，這將是中華民國第11次主辦APPU大會，他誠摯邀請各會員國議員明年來台共襄盛會。

此外，立法院指出，江啟臣另於上午偕同代表團成員與友邦馬紹爾群島代表團進行會談，席間江啟臣提到10年前曾去過馬紹爾群島，是很難得又特別的經驗，對於馬紹爾長期支持台灣，他表達由衷感謝。

立法院指出，江啟臣也專程向日本代表團團長山口俊一、幹事長山本順三等人致意，並對日方在此次大會中強力支持台灣再度表達誠摯的謝意。

立法院指出，APPU大會為期3天，江啟臣亦接受包含日本經濟新聞、東京電視台等主流日媒採訪並刊登，成果相當豐碩，為此次本屆立法院首次組團赴海外進行國會外交劃下完美句點。（編輯：翟思嘉）1130313