賴清德：全球智慧化時代來臨 台日合作創造雙贏

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（中央社記者葉素萍台北11日電）副總統賴清德今天說，最近台積電到熊本投資，第一廠已經開始生產，現在日本政府也願意再支持第二廠、甚至第三廠，所以，可以想見的未來，全球智慧化時代來臨，台日合作一定更密切，不僅可以創造台日雙贏，也可對世界經濟繁榮做出貢獻。

賴副總統今天在總統府接見「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」，他感謝大家長期以來，對台灣有錢出錢、有力出力，數十年來，大家在日本奮鬥打拚，占有一席之地，不忘關心自己國家，令人非常感動。

賴副總統表示，台灣與日本的關係非常深厚，這也是大家共同努力的結果；他透露，剛才才跟日華懇會長古屋圭司見面，言談之中，大家都認同幾個事情，第一、日本與台灣是患難見真情，台灣有困難時，日本幫助台灣，日本遭逢困難時，台灣也幫助日本，大家關係非常深厚。

賴副總統說，第二、台日經濟合作發展非常密切，特別是最近台積電到熊本投資，第一廠已經開始生產，現在日本政府也願意再支持第二廠、甚至第三廠，所以，可以想見的未來，在全球智慧化時代來臨的機會當中，台灣與日本的合作一定是更密切，這不僅可以創造台日雙贏，也可以對世界經濟繁榮做出貢獻。

他認為，台灣與日本除了人民感情非常好，經貿合作非常密切，因為台日都是民主國家，享有民主自由人權的共同價值，也都在第一島鏈上面，休戚與共、脣亡齒寒，有民主共同體的精神。

副總統說，他非常期待，未來透過大家共同協助，讓台日關係更加密切，除了可以增進兩國人民感情，對經貿合作或者對區域的穩定和平發展，一定也可以做出很大貢獻。

另外，賴副總統說，與會者很多都是老朋友，他長期受大家支持，非常感激；他提到，520總統就職時，請大家撥空回來參加就職典禮。（編輯：張均懋）1130311