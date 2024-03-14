跨黨派立委參與APPU年會 立法院：國會外交成果豐碩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北14日電）立法院副院長江啟臣10日率跨黨派立委14人赴日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，是新國會首次國會外交，積極與日本及與會國家議員交流，拓展台灣外交空間。

立法院新聞稿指出，代表團全體成員於11日和12日晚間分別參加「主辦國（日本）議員團」及「日本外務省」舉辦的酒會。

日本議員團歡迎酒會在日本眾議院議長官邸舉行，日方團長眾議員山口俊一、眾議院議長額賀福志郎以預錄影片致歡迎詞；隔日晚間，日本外務省假新大谷飯店舉辦酒會，由外務大臣政務官穗坂泰代表主持，「日華親善協會」會長衛藤征士郎等眾議員出席。

立法院跨黨派代表團成員在兩場歡迎酒會，與APPU各會員國議員互動交流並建立聯繫，氣氛熱絡，爭取各國友人對台灣的支持。

立法院代表團13日假日本帝國飯店以晚宴與「日本自民黨青年局」成員交流。江啟臣表示，台日間雖無邦交，但台灣長期與自民黨青年局維持密切交流，織就了今日互利互惠的台日關係，這份深厚的情誼將由年輕一代傳承下去。

他很高興與本屆資深與新科立委一起，和青年局新任局長鈴木貴子、前局長鈴木憲和及佐佐木紀等10多位參眾議員面對面交流，盼持續深化廣化台日友好關係。

剛履新的青年局長眾議員鈴木貴子表示，她上任第一天，台灣駐日代表處第一時間送花致賀，她剛當選議員時，首先向她致賀的也是台灣駐日代表處札幌分處，因此深刻體認到青年局做為台日交流窗口的重責大任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她表示，其選區釧路在疫後重啟對桃園機場的航班，且台灣和釧路也在鶴鳥保育保持交流，鶴鳥是非常專情的動物，她相信台日關係就如同專情的鶴鳥般，定能一起克服困難，迎向幸福。

立法院表示，這次代表團赴日在APPU大會上為中華民國爭取到更多國際活動空間，也與各國國會議員建立聯繫和友誼，大幅提升了台灣的國際能見度，為國會外交寫下歷史新頁。（編輯：郭無患）1130314