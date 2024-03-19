央行：裴洛西訪台、中國試射飛彈都有做金融兵推

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（中央社記者王承中台北19日電）立委關注台灣的金融韌性，央行總裁楊金龍今天表示，針對金融相關的準備，央行、金管會、財政部都有演練過，都有在做金融兵推，例如時任美國眾議院議長的裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈，金融兵推都曾有演練。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇在質詢時指出，外媒評論台灣從全球最危險的地方變得更危險，現在台灣股價創新高，但台灣的金融韌性是否足夠。有關備戰，似乎只關注在國防、全民動員、買武器，但很少人討論金融韌性。

王鴻薇指出，台股的外資占比超過40%，超過8000億美元，相較也有地緣風險的日本、韓國等國都高，也比台灣的外匯存底，約5600億美元都高，如果兩岸發生最壞的情況，外資大舉撤出，政府是否有金融因應準備。

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列席備詢的楊金龍表示，就資本資金的進出，央行每天都有掌握。針對金融相關的準備，中央銀行、金管會、財政部都有演練過，只是不會天天公開嚷嚷，都有在默默的做，有應對的配套措施，請立委能夠放心。

楊金龍指出，央行都有在做金融兵推，例如時任美國眾議院議長的裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈，金融兵推都曾有演練，也有其他狀況發生時的應對辦法，都有在默默準備當中。（編輯：蘇龍麒）1130319