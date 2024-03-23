加拿大辦台灣選後座談會 汲取抵禦中共介選經驗

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（中央社記者程愛芬溫哥華22日專電）加拿大正在舉行外國干預選舉的調查聽證會，亞伯達大學昨天舉辦「台灣選後座談會」，邀台灣外交官員和學者分享台灣如何抵禦中國介選。加拿大學者相信，儘管中國威嚇動作不斷，台美和台加之間將持續保持良好關係。

「台灣選後座談會」（2024 Taiwan Election Post-Election Symposium）是亞伯達大學（University of Alberta）台灣研究計畫與中國研究中心合辦，座談會混合實體及線上，由亞大中國研究中心主任歐陽飛（L. Philippe Rheault）主持，與談人包括亞大台灣研究計畫主持人葉敘理（Ashley Esarey）、駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、台灣大學政治系副教授郭銘傑、助理教授張貴閔及中央研究院政治研究所助研究員林宣佑，亞大師生近40人與會。

劉立欣在會中說明中共花樣百出的介選手段，例如運用人工智慧（AI）科技、創造社媒假帳號、收買網紅傳播親中訊息等，但台灣政府和民間成功合作打擊假訊息。

她對中央社說：「由於加拿大在前兩次聯邦選舉中都有中國干預的痕跡，加拿大積極為明年選舉做好防禦工作。台灣經驗很受加拿大朝野重視，許多國會議員還親訪台灣以獲得如何強化資安的第一手訊息。」

張貴閔和郭銘傑在會議中分別舉例說明中共慣用「胡蘿蔔加大棒」擾亂選舉，例如會利用台灣民眾對媽祖的信仰而打友誼牌，也會突然祭出貿易禁令，不讓台灣水果輸往中國。兩位學者都提到，台灣人眼睛越來越雪亮，看透了這些威脅利誘的伎倆，因此企圖介選的效果恐適得其反。

林宣佑表示，一旦總統賴清德上任，中國可能加強對台訊息及壓力，目的在遏止台獨，但不致過度施壓，中國也將避免於美國總統大選期間造成美中緊張局勢升高，相信美國將繼續增強台灣防禦能力。

葉敘理讚揚台灣有強大的民主韌性，儘管面對中國對台威嚇不斷，但台美和台加可望維持良好關係，台灣外交政策料將無重大變動。

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台灣在國際地緣政治中的角色越來越受矚目，加拿大國際事務協會溫哥華島分會（Canadian International Council-Vancouver Island Branch）20日也舉辦一場會議，邀劉立欣發表主題演講，說明台海局勢以及台加如何在非政治領域深化雙邊關係。加拿大眾議員瓊斯（Gord Johns）和多位學者、企業領袖均到場聆聽。

劉立欣表示，中國政治經濟動盪，各國紛紛採取去風險化策略，台灣成為加拿大印太戰略中重要一環，台加已簽署雙邊投資保障協定（FIPA），且台加都承諾2050淨零碳排，使台加在關鍵礦物、綠能產業等具有合作契機。（編輯：馮昭）1130323