外交部：拜登簽署2024綜合撥款法 展現重視台海安全

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（中央社記者游凱翔台北24日電）外交部今天表示，美國總統拜登美東時間23日簽署「2024會計年度綜合撥款法」，完成法案的立法程序，為支持台灣的各項措施及倡議注入財政資源，感謝再次透過具體立法行動展現對台海安全的重視。

外交部下午說明，美國「2024會計年度綜合撥款法」明文提供台灣不少於3億美元「對外軍事融資」（FMF）無償軍援、在國防部「國際安全合作計畫」項下指定超過2600萬美元用於與台灣合作、延續核撥不少於400萬美元「全球合作暨訓練架構」（GCTF）預算、納入優先改革軍售流程以加速對台灣軍備交付，以及支持台灣國際參與等。

外交部指出，感謝美國國會跨黨派友人及拜登政府，再次透過立法具體行動展現對台美全方位夥伴關係的支持及對台海安全的重視，為提升台美安全合作、強化台灣整體防衛韌性及拓展台灣國際空間，提供多元且具體的政策工具並挹注經費。

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此外，外交部表示，美國白宮先前提出的「2025會計年度預算」單獨匡列對台軍援預算項目，這次的「2024會計年度綜合撥款法」也單獨核撥對台FMF軍援預算，彰顯美國行政部門及國會跨黨派對強化台灣自我防衛能力及台海與印太區域穩定的高度共識。

外交部強調，台灣將持續依據國家整體政策，推動國防相關改革、強化自我防衛能力、以及與美國密切協調合作，逐步推動各項友台條文的落實，深化台美全方位夥伴關係，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：林淑媛）1130324